Основные правила: как избежать царапин при очистке автомобиля от снега и льда

Не будет ни одной царапины: как правильно чистить автомобиль от снега и льда

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Очистка автомобиля от снега и льда может привести к появлению царапин, что хорошо известно многим водителям.

Фото: commons.wikimedia. org by AgnosticPreachersKid is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Мы расскажем вам, как правильно осуществить процесс очистки машины от снега и льда, чтобы избежать появления царапин.

Вот как правильно производить очистку автомобиля от снега и льда:

Заводим двигатель автомобиля и включаем режим обогрева. Осторожно удаляем снег со всех поверхностей машины, используя мягкую щетку. Важно помнить, что использовать скребок для удаления льда с капота не рекомендуется.

Переходим к очистке лобового стекла. Идеальным решением будет использование автоматического размораживателя. Также можно воспользоваться спиртом или неразбавленным антифризом, нанеся их на стекло.

Если вы предпочитаете использовать скребок, удаляйте лед только в одном направлении. Не допускайте использование кипятка для размораживания стекла, так как это может привести к его трещинам.