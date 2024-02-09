Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В сборной Ирландии объяснили, что не стали пожимать руки баскетболисткам Израиля из-за их нападок
Дерматовенеролог Хайретдинов назвал жжение при мочеиспускании симптомом ЗППП
Простое печенье на День святого Валентина
Топ-5 аппаратных процедур для мужчин
Премьер Словакии Фицо призвал допустить россиян на Олимпиаду
PsychologyToday: собаки воспринимают нейтральное выражение лица человека, как негатив
Как нельзя парковаться зимой: три серьезные ошибки
В Киеве начался митинг с требованием вернуть Залужного
Врач Арзамасцев отметил, что кофе с молоком является вредным для худеющих людей
Осторожность превыше всего: ошибки, которые опытные водители часто делают за рулём

Три опасные ошибки, которые допускают даже опытные водители

1:10
Авто

Даже опытные водители могут совершать грубые ошибки за рулём, чаще всего из-за завышенной оценки своих навыков. Некоторые люди слишком уверены в своей способности управлять автомобилем, но даже опытному водителю необходимо быть осторожным и избегать определённых оплошностей:

Три опасные ошибки, которые допускают даже опытные водители
Фото: "Culfa şəhəri yol" by Azerbaijaniboy is licensed under CC BY-SA 4.0.
  • Управление автомобилем в состоянии усталости. Некоторые опытные водители не стесняются садиться за руль даже после бессонной ночи, полагая, что справятся с управлением, несмотря на усталость. Однако это рискованно. Если вы чувствуете усталость, лучше воспользоваться общественным транспортом.
  • Нажатие на педаль газа сразу после появления зелёного света. Хотя зелёный свет светофора разрешает движение, на перекрёстках ситуация может быть сложной. Может возникнуть ситуация, когда другой водитель не завершил манёвр или нарушил правила. Поэтому важно не спешить нажимать на газ, а предварительно убедиться в отсутствии помех.
  • Слишком низкая скорость на левой полосе. На загородной трассе опасно, если автомобиль на левой полосе движется слишком медленно. В таком случае лучше перестроиться на правую полосу.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Удивительно, но факт: сделайте это с семенами перца, и они прорастут как по команде - очень необычная процедура

Семена сладкого перца взойдут очень быстро, если провести эту хитрую процедуру.

Как добиться быстрой всхожести семян перца
Секреты красоты: девять советов по вечернему уходу, чтобы просыпаться с идеальной кожей и волосами
Как проснуться красивой: советы по уходу за собой перед сном, чтобы каждое утро начинать с уверенности
Туристам порекомендовали всегда бросать бутылку с водой под кровать при входе в номер отеля
Секреты идеальных дворников: как избежать скрипа и полос на стекле
Армия США закрыла проект скоростного вертолёта FARA из-за Украины Дмитрий Плотников В интервью Карлсону Путин обрисовал Западу свой план будущего Украины Любовь Степушова Мировые СМИ: интервью Карлсона с Путиным стало "выстрелом за океан" Олег Володин
Избавиться от луковой и морковной мухи можно: просто опрыскивайте растения этим натуральным средством - лук и морковь получат двойную пользу
Благодаря этим советам по посадке и выращиванию моркови вы получите мощный урожай
Этот дивный многолетник вырастят и начинающие садоводы: не боится морозов, вредителей, подкормки не нужны
Этот дивный многолетник вырастят и начинающие садоводы: не боится морозов, вредителей, подкормки не нужны
Последние материалы
Врач Арзамасцев отметил, что кофе с молоком является вредным для худеющих людей
Space Travel: туристам на Бали нужно будет платить новый налог за въезд
Не спешите: пластические операции, которые нельзя проводить вместе
Помощь вашим пожилым питомцам: советы по уходу за стареющими кошками
Улицу Булгакова в Киеве переименовали в честь Кикабидзе
Эксперт "Сравни.ру" объяснил, как получить налоговый вычет за ремонт жилья
Эксперт по спортивной экипировке посоветовал одеваться на пробежку зимой слоями
Молочный коктейль с клубникой напомнит о детстве
Когда и как обрабатывать яблони
Aging: международная группа ученых выявила шесть "коктейлей" для омоложения организма
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников