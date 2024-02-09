Осторожность превыше всего: ошибки, которые опытные водители часто делают за рулём

Три опасные ошибки, которые допускают даже опытные водители

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Даже опытные водители могут совершать грубые ошибки за рулём, чаще всего из-за завышенной оценки своих навыков. Некоторые люди слишком уверены в своей способности управлять автомобилем, но даже опытному водителю необходимо быть осторожным и избегать определённых оплошностей:

Фото: "Culfa şəhəri yol" by Azerbaijaniboy is licensed under CC BY-SA 4.0.

Управление автомобилем в состоянии усталости. Некоторые опытные водители не стесняются садиться за руль даже после бессонной ночи, полагая, что справятся с управлением, несмотря на усталость. Однако это рискованно. Если вы чувствуете усталость, лучше воспользоваться общественным транспортом.

Некоторые опытные водители не стесняются садиться за руль даже после бессонной ночи, полагая, что справятся с управлением, несмотря на усталость. Однако это рискованно. Если вы чувствуете усталость, лучше воспользоваться общественным транспортом. Нажатие на педаль газа сразу после появления зелёного света. Хотя зелёный свет светофора разрешает движение, на перекрёстках ситуация может быть сложной. Может возникнуть ситуация, когда другой водитель не завершил манёвр или нарушил правила. Поэтому важно не спешить нажимать на газ, а предварительно убедиться в отсутствии помех.

Хотя зелёный свет светофора разрешает движение, на перекрёстках ситуация может быть сложной. Может возникнуть ситуация, когда другой водитель не завершил манёвр или нарушил правила. Поэтому важно не спешить нажимать на газ, а предварительно убедиться в отсутствии помех. Слишком низкая скорость на левой полосе. На загородной трассе опасно, если автомобиль на левой полосе движется слишком медленно. В таком случае лучше перестроиться на правую полосу.