Секрет долгой жизни вашего авто: почему рабочая температура — ключ к экономии и надежности?

Оптимальная рабочая температура двигателя: как обеспечить долговечность и экономичность автомобиля

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Эксперты издания Autonews подчеркивают важность поддержания оптимальной рабочей температуры двигателя для обеспечения его долговечности и экономичности. Бензиновые двигатели, как правило, работают в диапазоне 85-110 градусов Цельсия, тогда как дизельные — в районе 80-90 градусов.

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Несоблюдение этого параметра может привести к различным проблемам, включая перегрев и снижение эффективности.

Важно также отметить, что у современных автомобилей индикатор температуры на приборной панели может быть не всегда точным, что подчеркивает необходимость регулярного технического обслуживания.