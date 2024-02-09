Зачем рисковать? почему использовать стеклоочистители для снега — не лучший выбор

Почему нельзя смахивать снег дворниками

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Утром многие водители часто спешат, готовя свои автомобили к поездке. В попытке сэкономить время некоторые из них могут решиться на очистку лобового стекла от снега с помощью стеклоочистителей, вместо использования обычной щётки.

Фото: Wikipedia by Wesha

Однако такой подход не рекомендуется по нескольким причинам. Во-первых, это может привести к проблемам с самими дворниками. Снег может создать дополнительную нагрузку на механизм, что увеличит риск их поломки. Кроме того, это может создать опасную ситуацию на дороге.

Есть три основные причины, по которым водителям следует воздержаться от использования дворников для очистки снега:

Снег может привести к поломке дворников . Если на стекле слишком много снега, механизм дворников может не справиться с этой задачей, что увеличит риск их повреждения.

. Если на стекле слишком много снега, механизм дворников может не справиться с этой задачей, что увеличит риск их повреждения. Лёд также может вызвать поломку дворников . Если стеклоочистители замерзли к стеклу, их включение без предварительной разморозки может повредить моторчик.

. Если стеклоочистители замерзли к стеклу, их включение без предварительной разморозки может повредить моторчик. Очистка только части стекла. Стеклоочистители могут удалить лишь часть снега, оставляя значительную площадь лобового стекла покрытой осадками, что снизит обзорность и увеличит риск аварии.

Поэтому наилучшим решением для очистки лобового стекла от снега зимой остаётся использование щётки и скребка.