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Кроссоверы, универсалы или электрокары: какой автомобиль подойдёт для семьи

Автоэксперт Уткина дала советы, как выбрать семейный автомобиль

1:41
Авто

Выбирая семейный автомобиль, необходимо учитывать возраст детей, поскольку детские автолюльки и кресла занимают значительное пространство, рассказала читателям Pravda.Ru директор по коммуникациям ГК "АВТОДОМ" и ГК "АвтоСпецЦентр" Анна Уткина.

Автоэксперт Уткина дала советы, как выбрать семейный автомобиль
Фото: openverse by janandersen_dk is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Наиболее оптимальным вариантом для большой семьи с маленькими детьми станут семиместные автомобили. Стоит отдать предпочтение моделям, где во главу угла поставлена безопасность. Поэтому отдавайте предпочтение кроссоверам, оснащённым ступенчатой тормозной системой Bosh IPB, обеспечивающей плавное торможение и короткий тормозной путь, — всего 36 метров при торможении со 100 до 0 км/ч.

"Наиболее оптимальным вариантом с точки зрения стоимости становятся электрокары. Они освобождены от транспортного налога, проезда по платным трассам и оплаты парковки в крупных городах. Заправка электричеством дает экономию в стоимости проезда 100 км по сравнению с автомобилем, оснащённым двигателем внутреннего сгорания", — отмечает эксперт.

Если семья часто выезжает за город, выбор делается между кроссоверами и универсалами повышенной проходимости. Оба типа обладают хорошей вместительностью багажного отделения, оснащены полноприводной трансмиссией и высоким клиренсом. Конструкция универсала предусматривает удлинённую колесную базу. Это обеспечивает больший объём грузового отсека, чем у кроссовера, но вместе с тем даёт меньшие углы въезда на покатый склон. Если предстоит перемещаться по холмистой местности, предпочтительнее кроссовер. При этом в городских условиях универсал обладает лучшей управляемостью.

Топ 10 семиместных авто. Кроссоверы и минивэны для семьи!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Игорь Моржаретто
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