Осторожно, мошенничество: как распознать недостоверный пробег при выборе автомобиля. Три простых признака

Как понять, что пробег скручен: не игнорируйте три явных признака при покупке подержанного авто

1:15 Your browser does not support the audio element. Авто

Некоторые водители решают снизить показатели пробега своего автомобиля с целью получить выгоду при его продаже. Это делается для того, чтобы представить машину в более привлекательном свете перед потенциальными покупателями.

Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Однако покупатель, верящий в то, что автомобиль проехал небольшое расстояние, может платить за него слишком высокую цену.

Чтобы избежать такой ситуации, необходимо быть внимательным к признакам возможного сокращения пробега. Например, изношенное или повреждённое рулевое колесо может быть признаком того, что автомобиль использовался значительно больше, чем указывает его текущий пробег.

Также стоит обращать внимание на изношенные накладки на педалях, так как это может свидетельствовать о продолжительной и интенсивной эксплуатации машины.

Ещё одним признаком могут быть замененные детали под капотом. Если есть подозрения, что какие-то части автомобиля были заменены, это может указывать на то, что машина прошла через ремонт или обслуживание, которые не отражены в указанном пробеге.

В случае обнаружения таких признаков покупателю следует быть более осторожным и задать дополнительные вопросы о истории эксплуатации автомобиля, чтобы избежать покупки машины с недостоверным пробегом.