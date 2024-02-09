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Зимний автосовет: Как избежать трещин на лобовом стекле при удалении льда

Какую грубую ошибку зимой допускают водители

0:42
Авто

Многие водители зимой делают одну ошибку, которая может привести к появлению трещин на лобовом стекле. Важно знать, что не следует делать зимой с лобовым стеклом.

Какую грубую ошибку зимой допускают водители
Фото: flickr. com by Anthony DeLorenzo is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Вот что не стоит делать с лобовым стеклом в холодное время года:

Избегайте использования горячей воды для удаления льда с лобового стекла во избежание риска его трещинения из-за резкого перепада температур. Эксперты предупреждают: резкий перепад температур может вызвать трещины на стекле. Лучше всего использовать теплую воду для растапливания льда.

Если лед тонкий, то даже вода комнатной температуры может помочь. Один из оптимальных вариантов — приобрести специальный размораживатель стекол (антилед).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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