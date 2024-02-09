Зимний автосовет: Как избежать трещин на лобовом стекле при удалении льда

Многие водители зимой делают одну ошибку, которая может привести к появлению трещин на лобовом стекле. Важно знать, что не следует делать зимой с лобовым стеклом.
Вот что не стоит делать с лобовым стеклом в холодное время года:
Избегайте использования горячей воды для удаления льда с лобового стекла во избежание риска его трещинения из-за резкого перепада температур. Эксперты предупреждают: резкий перепад температур может вызвать трещины на стекле. Лучше всего использовать теплую воду для растапливания льда.
Если лед тонкий, то даже вода комнатной температуры может помочь. Один из оптимальных вариантов — приобрести специальный размораживатель стекол (антилед).
Семена сладкого перца взойдут очень быстро, если провести эту хитрую процедуру.