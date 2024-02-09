Избегайте ледяных неприятностей: умная стратегия мойки автомобиля в морозы

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При какой температуре воздуха мыть машину нельзя: важное зимнее правило

1:13
Авто

Очищение автомобиля от дорожных реагентов важно даже в холодное время года, чтобы сохранить его поверхность в хорошем состоянии. Однако стоит помнить, что в случае сильных морозов следует воздержаться от мойки. К сожалению, многие водители забывают об этом, что может привести к порче лакокрасочного покрытия.

При какой температуре воздуха мыть машину нельзя: важное зимнее правило
Фото: Wikipedia by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Для самостоятельной мойки автомобиля минимально допустимая температура воздуха составляет -10 градусов Цельсия. Если термометр показывает меньшее значение, лучше отложить процедуру. В противном случае, вода на поверхности машины моментально замерзнет, что может повредить краску, а также материалы, из которых изготовлен автомобиль.

Использование горячей воды не решит проблему, так как резкий перепад температур может привести к трещинам в краске. Однако, если обратиться в специализированную мойку, возможность проведения процедуры при более низких температурах становится реальной.

Так, допустимая температура для мойки на специализированной станции составляет не ниже -25 градусов. При этом необходимо убедиться в наличии тёплого бокса и дать автомобилю время прогреться как минимум за полчаса до мойки и так же после неё.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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