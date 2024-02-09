Зимний бонус для владельцев авто: как снег помогает в уборке салона

В какой ситуации водителю может понадобиться снег: интересный лайфхак для автомобилистов

0:55 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие водители считают, что снег только создаёт проблемы при управлении транспортным средством, так как колёса легко могут застрять в снежной грязи.

Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Однако на самом деле снег может быть полезен владельцу автомобиля, не только усложняя его жизнь. Существует ситуация, когда наличие снега может оказаться весьма полезным. Например, если автомобильный коврик стал слишком грязным, снежные хлопья могут оказаться весьма ценными.

Для очистки автомобильного коврика от жидкой грязи не обязательно извлекать его из салона. Достаточно просто слепить снежок и положить его в грязь. Шарик должен быть плотным, чтобы быстро впитать влагу.

Затем выбросьте снег, собравший грязь. Если коврик все ещё влажный, повторите процедуру с новым снежком. Эта процедура очень быстрая, но в то же время невероятно эффективная: коврик становится идеально чистым.