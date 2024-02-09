Сенсационное обзор: что скрывает седан Omoda S5? Раскрыты все карты!

Эксперт из журнала "За рулем" провел детальное расследование седана Omoda S5, обнаруживая интересные особенности и характеристики. В базовой версии этого автомобиля доступны два 1,5-литровых бензиновых двигателя, используемые также в Chery Tiggo 4 Pro.
Начальная версия оснащена вариатором CVT018 и разгоняется до 100 км/ч за более чем 13 секунд, в то время как турбированный двигатель с вариатором CVT25 обеспечивает более высокую динамику, достигая этой скорости за менее чем 10 секунд. Omoda S5 предлагает комфортное место водителя и достаточно места в салоне, хотя задний ряд немного уступает по пространству.
Багажник объемом 430 литров пригоден для большинства повседневных нужд. Эксперт отметил приемлемую стоимость модели, начиная от примерно 2,25 млн рублей за базовую версию и до 2,55 млн рублей за более продвинутую версию Ultra.
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