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Почему в сильные морозы автолюбителям надо извлекать из машины АКБ и уносить с собой домой

0:58
Авто

Этой зимой заметно усилился мороз. Временами термометры показывают -25 градусов и ниже. Что делать водителям при такой сильной стуже?

Почему в сильные морозы автолюбителям надо извлекать из машины АКБ и уносить с собой домой
Фото: commons.wikimedia. org by Z22 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Существует одно важное рекомендуемое действие, особенно для автовладельцев без гаража. Когда температура падает до крайне низких значений, необходимо ежевечерне проводить определенную процедуру.

Эта процедура заключается в том, что перед тем, как оставить автомобиль на улице на всю ночь, водитель должен извлечь автомобильный аккумулятор. АКБ должен провести ночь в теплом помещении с сухим воздухом и вернуться на место утром.

Хранение аккумулятора в теплой квартире в ночное время — залог того, что он не замерзнет и сохранит свою емкость, что предотвратит проблемы для водителя. Нужно отметить: аккумулятор следует извлекать, когда температура опускается до -25 градусов или ниже, или когда сильные морозы вероятны.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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