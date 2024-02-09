Почему в сильные морозы автолюбителям надо извлекать из машины АКБ и уносить с собой домой

Этой зимой заметно усилился мороз. Временами термометры показывают -25 градусов и ниже. Что делать водителям при такой сильной стуже?
Существует одно важное рекомендуемое действие, особенно для автовладельцев без гаража. Когда температура падает до крайне низких значений, необходимо ежевечерне проводить определенную процедуру.
Эта процедура заключается в том, что перед тем, как оставить автомобиль на улице на всю ночь, водитель должен извлечь автомобильный аккумулятор. АКБ должен провести ночь в теплом помещении с сухим воздухом и вернуться на место утром.
Хранение аккумулятора в теплой квартире в ночное время — залог того, что он не замерзнет и сохранит свою емкость, что предотвратит проблемы для водителя. Нужно отметить: аккумулятор следует извлекать, когда температура опускается до -25 градусов или ниже, или когда сильные морозы вероятны.
Семена сладкого перца взойдут очень быстро, если провести эту хитрую процедуру.