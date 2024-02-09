Почему в сильные морозы автолюбителям надо извлекать из машины АКБ и уносить с собой домой

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Этой зимой заметно усилился мороз. Временами термометры показывают -25 градусов и ниже. Что делать водителям при такой сильной стуже?

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Существует одно важное рекомендуемое действие, особенно для автовладельцев без гаража. Когда температура падает до крайне низких значений, необходимо ежевечерне проводить определенную процедуру.

Эта процедура заключается в том, что перед тем, как оставить автомобиль на улице на всю ночь, водитель должен извлечь автомобильный аккумулятор. АКБ должен провести ночь в теплом помещении с сухим воздухом и вернуться на место утром.

Хранение аккумулятора в теплой квартире в ночное время — залог того, что он не замерзнет и сохранит свою емкость, что предотвратит проблемы для водителя. Нужно отметить: аккумулятор следует извлекать, когда температура опускается до -25 градусов или ниже, или когда сильные морозы вероятны.