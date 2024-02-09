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Без этих 5 вещей в салоне автомобиля лучше зимой никуда не выезжать: проверьте себя

1:12
Авто

Зима представляет собой сложный период для водителей, когда необходимо обеспечить автомобиль несколькими важными предметами как в багажнике, так и в салоне.

Без этих 5 вещей в салоне автомобиля лучше зимой никуда не выезжать: проверьте себя
Фото: openverse by Atomic Taco is licensed under CC BY-SA 2.0

В первую очередь, важно иметь набор инструментов в багажнике, включающий лопату, щетку, скребок, цепь противоскольжения и тому подобное.

Кроме того, в салоне автомобиля также должны быть определенные предметы, которые могут пригодиться в холодное время года.

Вот несколько вещей, которые могут оказаться полезными для водителя зимой:

  • Зарядное устройство для смартфона: важно иметь зарядное устройство, которое можно подключить к прикуривателю, чтобы заряжать гаджеты прямо в автомобиле в экстренных ситуациях.
  • Бутылка воды: важно иметь запас питьевой воды в машине на случай, если придется провести время вдали от города из-за застревания в снегу.
  • Запас еды: необходимо иметь запас пищи, которая долго сохраняется, такой как крекеры или консервированная рыба.
  • Термокружка: термокружка может быть полезной, чтобы выпить горячий напиток и согреться в любое время.
  • Плед: полезно иметь плед на заднем сиденье, на случай если потребуется дополнительное укрытие в холодную погоду.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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