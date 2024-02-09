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Сколько раз в месяц надо мыть автомобиль зимой и почему вредно отказываться от мойки вообще

Авто

Низкие температуры, снег и сильный ветер не являются оптимальными условиями для мойки автомобиля.

Сколько раз в месяц надо мыть автомобиль зимой и почему вредно отказываться от мойки вообще
Фото: Wikipedia by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Зимой водителям необходимо регулярно проверять, чтобы на поверхности автомобиля и на резиновых уплотнителях не оставалось никаких капель воды.

Посещение открытых автомоек в сильные морозы может быть опасным, а в закрытых необходимо следить за тем, чтобы автомобиль находился в теплом боксе достаточное время.

Исходя из перечисленных трудностей, некоторые водители принимают решение не мыть автомобиль зимой. Однако такое решение не является правильным. Почему? Потому что машину нужно мыть даже в зимний период.

Посещение автомойки зимой необходимо не только для того, чтобы вернуть автомобилю чистоту, но и для удаления противогололедных реагентов, которые могут повредить лакокрасочное покрытие. Желательно мыть автомобиль зимой как минимум три раза в месяц, чтобы избежать негативных последствий.

Существует некоторые исключения из этого правила. В случае сильного мороза посещение автомойки может быть опасным только при температуре ниже -25 градусов Цельсия. Однако такие экстремальные погодные условия обычно наблюдаются редко, поэтому полностью отказаться от зимней мойки нецелесообразно.

Также в холодное время года можно не мыть автомобиль тем водителям, которые вообще не используют его в это время, при условии, что машина всегда находится в гараже.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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