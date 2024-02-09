Удивительные китайские кроссоверы, которые заставляют пересмотреть свои предпочтения в автомобилях

Российский автомобильный рынок активно развивается, привлекая внимание китайских производителей, которые постепенно увеличивают свою долю на нем.
Согласно проведенному исследованию экспертов, некоторые китайские кроссоверы пользуются особой популярностью среди российских покупателей.
Среди них такие модели, как Haval H6, Chery Tiggo 7, Geely Atlas, Lifan X60, BYD S7, Dongfeng AX7, Changan CS55, Great Wall Hover H6 и FAW Besturn X40, предлагают различные комбинации стиля, комфорта и производительности по доступным ценам, что делает их привлекательным выбором для автолюбителей на российском рынке.
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