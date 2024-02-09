Владельцы новых внедорожников Tank 500 массово жалуются на качество машины. Почему автомобиль вызывает бурю эмоций?

Недовольство владельцев: что скрывается за популярным внедорожником Tank 500?

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Недовольство некоторых покупателей Tank 500, роскошного внедорожника стоимостью от 6,3 до 6,9 миллиона рублей, связано с несколькими серьезными проблемами.

Фото: Wikipedia by Anonymousfox36 is licensed under CC BY-SA 4.0

Владельцы отмечают проблемы с работой девятиступенчатой автоматической трансмиссии, включая нечеткий алгоритм и задержки при переключении передач. Также высказывается критика по поводу высокого расхода топлива у V6 двигателя объемом 3,0 литра и медленной реакции мультимедийной системы.

Некоторые пользователи также упоминают проблемы с фарами и отказом усилителя руля. Хотя некоторые из этих проблем могли быть устранены после продажи, общая негативная динамика в отзывах оставляет вопросы о качестве и надежности данной модели.