Владельцы новых внедорожников Tank 500 массово жалуются на качество машины. Почему автомобиль вызывает бурю эмоций?

Недовольство некоторых покупателей Tank 500, роскошного внедорожника стоимостью от 6,3 до 6,9 миллиона рублей, связано с несколькими серьезными проблемами.
Владельцы отмечают проблемы с работой девятиступенчатой автоматической трансмиссии, включая нечеткий алгоритм и задержки при переключении передач. Также высказывается критика по поводу высокого расхода топлива у V6 двигателя объемом 3,0 литра и медленной реакции мультимедийной системы.
Некоторые пользователи также упоминают проблемы с фарами и отказом усилителя руля. Хотя некоторые из этих проблем могли быть устранены после продажи, общая негативная динамика в отзывах оставляет вопросы о качестве и надежности данной модели.
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