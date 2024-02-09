Владельцы китайских машин в панике из-за дефицита запчастей. Придется расстаться с автомобилем?

Российские владельцы китайских автомобилей столкнулись с задержками поставок запчастей

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Российские владельцы автомобилей китайских марок сталкиваются с проблемами задержек поставок запчастей, в основном касающихся крупных компонентов, таких как коробки передач, кузовные детали и элементы салона.

Фото: Wikipedia by Zoerides is licensed under CC BY-SA 4.0

Дефицит обусловлен отсутствием складов запчастей и неоптимизированной логистикой "под заказ". Проблема также связана с ростом контрафактных запчастей на рынке, особенно среди известных европейских и японских брендов.

Представители отрасли ожидают, что к концу 2024 года ситуация с поставками запчастей улучшится, поскольку Китай укрепит свою позицию на российском автомобильном рынке.