Владельцы китайских машин в панике из-за дефицита запчастей. Придется расстаться с автомобилем?

Российские владельцы автомобилей китайских марок сталкиваются с проблемами задержек поставок запчастей, в основном касающихся крупных компонентов, таких как коробки передач, кузовные детали и элементы салона.
Дефицит обусловлен отсутствием складов запчастей и неоптимизированной логистикой "под заказ". Проблема также связана с ростом контрафактных запчастей на рынке, особенно среди известных европейских и японских брендов.
Представители отрасли ожидают, что к концу 2024 года ситуация с поставками запчастей улучшится, поскольку Китай укрепит свою позицию на российском автомобильном рынке.
Советы по уходу за кожей лица, увлажнению волос и выбору правильной постельного белья для безупречного внешнего вида с самого утра.