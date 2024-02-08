Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Анастасия Волочкова сфотографировалась в купальнике в снегу у дома
Массовую драку устроили сотрудники Wildberries в подмосковной Электростали
В России локализованы все форматы упаковки для продуктов
Эксперты назвали 10 признаков плохого технического состояния автомобиля
Врач Малиновская заявила, что пневмонией чаще всего болеют дети и пожилые люди
Турэксперт Венгин отметил спрос на "нестандартные" маршруты по России от иностранных туристов
Возлюбленный Клавы Коки показал типы парней 14 февраля
Наращивание волос: какое выбрать — советы профессионала
Легенда бодибилдинга Ли Лабрада рассказал, как избавиться от нежелательного жира на животе
Самодельные чудеса: 5 уникальных авто, которые взорвут ваше воображение

5 уникальных автомобилей, сделанных своими руками: от классики до дрифт-кара

1:51
Авто

Редакция журнала 110 km. ru изучила предложения на авторынке и выбрала пять самых дорогих и ярких автомобилей, изготовленных "кулибиными" и существующих в единственном экземпляре.

5 уникальных автомобилей, сделанных своими руками: от классики до дрифт-кара
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević

ЗАЗ 968 М (1985) за 1 950 000 рублей

  • Уникальный "Запорожец" превращен в развлекательный комплекс для мероприятий.
  • Обновленная комплектация включает огромный телевизор, караоке и игровую приставку.
  • Продается за 1 950 000 рублей.

УАЗ "Профи" (2018) за 3 700 000 рублей

  • Туристический УАЗ "Профи" с необычным кабриолетным кузовом.
  • Салон с семью съёмными сиденьями и дополнительной светодиодной балкой на крыше.
  • Стоимость — 3 700 000 рублей.

Реплика Mercedes-Benz 540 K Spezial Roadster (1975) за 6 000 000 рублей

  • Роскошная копия кабриолета Mercedes-Benz с мотором V8 от Chevrolet Corvette.
  • Обтянутый кожей салон и ряд современных удобств.
  • Цена — 6 000 000 рублей.

BMW E30 "ProBabka" (1987) за 10 000 000 рублей

  • Легендарный дрифт-кар на базе BMW 3-Series (E30) с мощным двигателем M60B40.
  • Особенности в развесовке и переделанной подвеске.
  • Продаётся за 10 000 000 рублей.

ГАЗ-21 "Волкодав" (2003) за 11 000 000 рублей

  • Уникальное сочетание немецкого и советского автопрома: передняя часть от "Волги", задняя — от Mercedes-Benz S-Class.
  • Оригинальный 5,0-литровый V8 и автоматическая коробка передач.
  • Цена — 11 000 000 рублей.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Рассказываем, как замачивать семена, чтобы эффект положительно сказался на урожайности

При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.

В чём замачивать семена перед посевом
Как устранить желтение туй: названы причины и способы решения проблемы
Почему туя желтеет: названы четыре главные причины - одна из них очень неожиданная
В России описали сценарий войны России и НАТО
Капустный пирог "Остановиться невозможно": готовим заливным способом за несколько минут
Вашингтон напугал мир Россией и заработал миллиарды долларов на продаже оружия Дмитрий Плотников "Апокалипсис. Конец всему": в России описали сценарий прямого столкновения РФ и НАТО Петр Ермилин Эксперт рассказал о трудностях в получении кредита на недвижимость в 2024 году Ирина Гусакова
Громкое археологическое открытие: выяснилось, кто заразил Британию клопами
Как удобрять пионы, которые дарят яркость и аромат
Рассказываем о популярном и универсальном средстве для улучшения плодородия почвы
Рассказываем о популярном и универсальном средстве для улучшения плодородия почвы
Последние материалы
Ласковые приемы: как кошки проявляют свой ум
Израиль выдвинул на конкурс "Евровидение" певицу, которую продюсировал Григорий Лепс
Миллиардер Фридман выиграл суд против беременной горничной
5 уникальных автомобилей, сделанных своими руками: от классики до дрифт-кара
Максимальное ускорение падения снежинки достигает 142 м/с², измерили физики
Агрессивные собаки: кинофантазии и реальные угрозы
Астролог Петрова рассказала, как привлечь удачу в китайский Новый год
Дипломат Мешков: рассказы Франции о наёмниках на Украине доходят до смешного
Покупка без оплаты: российские магазины теряют миллионы из-за проб и предлагают законные изменения
Spectator: На Украине разгорается гражданский конфликт из-за призыва в ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников