Почему обгон патрульной машины ДПС может привести к штрафу или лишению прав

Как избежать штрафа и лишения прав при обгоне патрульной машины

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Почти каждый водитель в России сталкивается с ситуацией, когда на дороге перед ним движется полицейский автомобиль с надписью "ДПС". В такие моменты приходится принимать решение: обогнать патрульное авто или же ехать за ним. Правильный выбор зависит от нескольких факторов. Например, если полицейские движутся без включенных мигалок со скоростью, близкой к разрешенной на данном участке дороги, то в такой ситуации можно безопасно обогнать их, если это позволяет разметка и дорожные знаки.

Фото: openverse by Ilya Plekhanov is licensed under CC BY-SA 4.0

Не рекомендуется совершать маневр обгона через сплошную линию разметки на встречной полосе, так как это серьезное нарушение Правил Дорожного Движения и может привести к лишению водительских прав. Однако, даже при обгонах полицейских без использования встречной полосы, существует опасность. Несмотря на то, что превышение скорости на 20 км/ч от разрешенного предела не влечет за собой штрафа, установленная в полицейском автомобиле камера для автоматической фиксации скорости может зафиксировать нарушение.

Если вы обгоняли патрульное авто, которое двигалось немного быстрее разрешенной скорости, например, 75 км/ч на участке с ограничением в 60 км/ч, и в это время ваша скорость превысила 95 км/ч, то камера в полицейском автомобиле может зафиксировать нарушение, за которое предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

Однако ситуация кардинально меняется, если патрульное авто движется с включенными проблесковыми маячками и сиреной. Правила дорожного движения запрещают обгонять машину с включенными специальными сигналами. Нарушение этого правила может повлечь штраф в 5000 рублей или временное лишение водительских прав на 1,5 года.

Кроме того, при обгонах патрульного автомобиля полицейские могут заметить неисправность, например, одного из стоп-сигналов в вашем автомобиле. За это также полагается штраф в 500 рублей. Дополнительно могут возникнуть проблемы из-за неразборчивого заднего номера или перегоревшей лампочки в его подсветке, что также влечет штрафные санкции.