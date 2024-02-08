5 типов автомобилей, при покупке которых точно будут проблемы в ГИБДД. Проверьте автомобилей перед покупкой

5 типов машин, вызывающих подозрения ГИБДД при регистрации

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Сотрудники ГИБДД обращают особое внимание на несколько типов автомобилей при их регистрации.

Фото: openverse.org by Sergei_41 is licensed under CC BY 2.0.

Основные признаки, на которые они обращают внимание, включают автомобили, которые были в авариях или прошли кузовной ремонт, авто с некорректными документами, машины с ржавчиной на VIN-номере, те, что приехали из других регионов и находятся в зоне риска по угонам.

Машины с такими признаками часто направляют на дополнительную проверку в специализированные лаборатории. ГИБДД также отмечает, что отсутствие документов, повреждения маркировочной таблички или коррозия на номере кузова могут быть причиной отказа в регистрации.