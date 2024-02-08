5 типов автомобилей, при покупке которых точно будут проблемы в ГИБДД. Проверьте автомобилей перед покупкой

Сотрудники ГИБДД обращают особое внимание на несколько типов автомобилей при их регистрации.
Основные признаки, на которые они обращают внимание, включают автомобили, которые были в авариях или прошли кузовной ремонт, авто с некорректными документами, машины с ржавчиной на VIN-номере, те, что приехали из других регионов и находятся в зоне риска по угонам.
Машины с такими признаками часто направляют на дополнительную проверку в специализированные лаборатории. ГИБДД также отмечает, что отсутствие документов, повреждения маркировочной таблички или коррозия на номере кузова могут быть причиной отказа в регистрации.
Советы по уходу за кожей лица, увлажнению волос и выбору правильной постельного белья для безупречного внешнего вида с самого утра.