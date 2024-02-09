Бампер, крыло, фары: какие детали авто чаще всего страдают в дорожно-транспортных происшествиях

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Автоэксперт назвала дефицитные комплектующие для ремонта авто после ДТП

1:21
Авто

В большинстве ДТП основной ущерб приходится на задний и передний бамперы, переднее левое крыло, дверь багажника, заднее левое крыло, а также капот и фары. Согласно статистике, большинство аварий происходят при столкновении двух автомобилей.

Автоэксперт назвала дефицитные комплектующие для ремонта авто после ДТП
Фото: commons.wikimedia. org by Tomwsulcer is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Наиболее высокая стоимость в 2023 году из перечисленных комплектующих у фар, особенно для авто зарубежных производителей, отмечает в интервью Pravda.Ru директор по коммуникациям ГК "АвтоСпецЦентр" Анна Уткина.

"Для ремонта автомобилей по ОСАГО некоторые комплектующие сейчас в дефиците. Например, сложные запчасти, такие как двигатели в сборе, агрегаты трансмиссии", — отмечает эксперт.

В среднем к середине 2023 года стоимость ремонта авто после ДТП увеличилась на 21% по сравнению с показателем прошлого года. Однако окончательная цена зависит от

  • возраста и марки авто,
  • стоимости запчастей,
  • степени ущерба, полученного автомобилем в ДТП.

Например, средняя стоимость ремонтных работ для авто пяти лет составляет более 7000 рублей (на 26% дороже, чем год назад), для авто десяти лет — от 8000 рублей (+23%), средний чек ремонта для шести-девятилетних авто увеличился на 14%.

Секреты восстановления АКПП. Где взять запчасти, которых НЕТ?
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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