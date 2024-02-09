Бампер, крыло, фары: какие детали авто чаще всего страдают в дорожно-транспортных происшествиях

Автоэксперт назвала дефицитные комплектующие для ремонта авто после ДТП

1:21 Your browser does not support the audio element. Авто

В большинстве ДТП основной ущерб приходится на задний и передний бамперы, переднее левое крыло, дверь багажника, заднее левое крыло, а также капот и фары. Согласно статистике, большинство аварий происходят при столкновении двух автомобилей.

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Наиболее высокая стоимость в 2023 году из перечисленных комплектующих у фар, особенно для авто зарубежных производителей, отмечает в интервью Pravda.Ru директор по коммуникациям ГК "АвтоСпецЦентр" Анна Уткина.

"Для ремонта автомобилей по ОСАГО некоторые комплектующие сейчас в дефиците. Например, сложные запчасти, такие как двигатели в сборе, агрегаты трансмиссии", — отмечает эксперт.

В среднем к середине 2023 года стоимость ремонта авто после ДТП увеличилась на 21% по сравнению с показателем прошлого года. Однако окончательная цена зависит от

возраста и марки авто,

стоимости запчастей,

степени ущерба, полученного автомобилем в ДТП.

Например, средняя стоимость ремонтных работ для авто пяти лет составляет более 7000 рублей (на 26% дороже, чем год назад), для авто десяти лет — от 8000 рублей (+23%), средний чек ремонта для шести-девятилетних авто увеличился на 14%.