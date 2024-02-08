Снятие гаишниками номерных знаков с автомобилей признано нецелесообразным по этой причине

В ГИБДД объяснили, могут ли полицейские снять номера с автомобиля

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Несколько лет назад сотрудники ДПС имели право на крайние меры в отношении нарушителей, такие как снятие номерных знаков с автомобилей и их временное изъятие до устранения нарушений. Однако с изменениями в законодательстве процедура задержания транспортных средств изменилась. Портал njcar. ru запросил у представителя ГИБДД информацию о возможности полицейских снимать номера с автомобилей сейчас.

Фото: openverse.org by Sergei_41 is licensed under CC BY 2.0.

Ранее в КоАП РФ предусматривалась возможность снятия номерных знаков полицией за серьезные нарушения ПДД. Среди них были повреждения выхлопной системы, незаконная тонировка стекол или отсутствие прохождения технического осмотра.

Почему отменили возможность снимать номерные знаки с автомобилей? Осенью 2013 года изменения в законодательстве значительно упростили процесс изготовления дубликатов номерных знаков, что позволило получить их за полчаса в любой аккредитованной организации. Ранее этот процесс требовал обращения в ГИБДД с заявлением и долгим ожиданием. В результате такая мера стала нецелесообразной.

Тем не менее, ГИБДД все еще имеет право задерживать транспортные средства, но процедура изменилась. Теперь автомобиль направляется на специализированную стоянку и там остается до устранения нарушений.

В законе указаны причины задержания транспортного средства, такие как управление в состоянии алкогольного опьянения, неисправная тормозная система и рулевое управление, а также отсутствие у водителя регистрационных документов на автомобиль или вождение без прав.