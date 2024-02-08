Предпочтения в автомобилях: почему женщины любят округлые формы, а мужчины смотрят на размер

Автоэксперты перечислили "женские" и "мужские" машины

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Первые транспортные средства были разработаны мужчинами и преимущественно предназначались для представителей мужского пола.

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Столетие назад автомобили были доступны лишь богатым людям, преимущественно мужчинам.

Однако со временем женщины также проявили интерес к автомобилям. Эксперты в области автотранспорта определили автомобили как "мужские" и "женские". Сначала предпочтения женщин и мужчин в автомобилях были практически идентичны.

С течением времени появились автомобили, соответствующие "мужским" и "женским" предпочтениям. Отмечается, что женщины предпочитают автомобили с округлыми формами, маневренные и экономичные в расходе топлива.

Среди наиболее популярных автомобилей для женщин эксперты назвали MINI Cooper и Volkswagen Beetle.

В то время как мужчины при выборе автомобиля обращают внимание на его размер, мощность двигателя и характеристики разгона до 100 км/ч.