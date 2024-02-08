Каким образом неопытные автолюбители могут случайно спровоцировать пожар и взрыв на АЗС

Автоэксперты объяснили, почему на заправке нужно глушить двигатель

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После остановки у заправочной станции, водителю следует выключить двигатель своего автомобиля.

Фото: openverse.org by ATOMIC Hot Links is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Работники автозаправочной станции должны напомнить об этом в случае, если владелец автомобиля по каким-либо причинам не выключит двигатель. Эксперты подчеркнули последствия нарушения правил безопасности при заправке.

Специалисты отмечают, что это может привести к проблемам как для владельца автомобиля, так и для персонала АЗС. Одной из основных проблем является нарушение требований пожарной безопасности при работающем двигателе на станции.

Если двигатель работает ненадлежащим образом, несгоревший бензин может выплеснуться через выхлопную трубу, вызывая возникновение искр. Такие ситуации могут возникать и при других неисправностях автомобильного двигателя.

При этом увеличивается вероятность возгорания паров топлива в случае, если двигатель остается запущенным на заправочной станции. Другими словами, это может привести к пожару и взрыву.

Поэтому каждый водитель должен выключать двигатель на автозаправочной станции, прежде всего, с целью обеспечения безопасности, а не из-за возможных штрафов за нарушение правил техники безопасности.