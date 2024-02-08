Малоопытные водители часто обновляют только 1 или 2 шины из 4: какие последствия их ожидают

Эксперты рассказали, можно ли ездить на автомобиле с разными шинами

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Обычно модели шин обновляются каждые пять лет, в процессе создания которых производители применяют новые материалы и вносят изменения в дизайн протектора. Когда возникает необходимость замены шины, многие владельцы автомобилей не обновляют сразу все четыре из-за высокой стоимости этой процедуры. Однако новая шина может существенно отличаться от уже имеющихся.

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Эксперты утверждают, что возможно заменить только одну шину, оставив три другие прежними. Однако, технические нормативы запрещают использование шин, не соответствующих модели автомобиля по размеру и нагрузке.

Следовательно, ездить на автомобиле с разными шинами не допускается: замена должна производиться сразу для всего набора. Это связано не только с нарушением правил, но и с потенциальной опасностью для водителя и пассажиров.

Причина заключается в том, что установка на одну ось разнообразных шин может ухудшить тормозные характеристики автомобиля, что значительно повышает риск дорожно-транспортного происшествия из-за потери управляемости транспортного средства.