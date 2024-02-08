Почему и когда надо менять моторное масло не через 10-15 тыс км, а уже через 7 тысяч

Автоэксперты рассказали, как часто нужно менять моторное масло

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Многие водители меняют масло в двигателе каждые 10-15 тысяч километров, в соответствии с рекомендациями сервиса. Однако эксперты подчеркивают, что необходимость замены смазочного материала зависит от различных факторов, включая стиль вождения и качество масла.

Фото: sigaus. es by SIGAUS is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Эксперты напоминают, что условия эксплуатации автомобиля в городе и за его пределами существенно различаются и оказывают разное воздействие на машину. В городе нагрузка на двигатель может быть разной, и это следует учитывать при планировании замены масла.

Если водитель часто ездит за город и много времени проводит на трассах, то рекомендуется менять масло чаще, примерно каждые 7 тысяч километров.

Кроме того, современные двигатели работают при высоких температурах, что может негативно сказываться на свойствах масла. Это также следует учитывать при выборе интервала замены масла.

Специалисты также отмечают, что низкокачественное масло быстро теряет свои свойства, поэтому экономия на его покупке может привести к проблемам.