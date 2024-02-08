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Оценка системы дистанционного запуска двигателя: оптимальное время прогрева и защита от угона

Автоэксперты рассказали об опасности дистанционного запуска двигателя

1:27
Авто

Развитие технологий привело к появлению системы дистанционного запуска двигателя, что позволяет владельцам автомобилей прогревать мотор в холодное время года, не заходя в салон транспортного средства.

Автоэксперты рассказали об опасности дистанционного запуска двигателя
Фото: Wikipedia by Huhu Uet is licensed under CC BY-SA 3.0

Хотя это предоставляет определенные преимущества, такие как возможность подогрева двигателя в зимний период без необходимости находиться в машине, у этой системы есть недостатки.

Например, длительные периоды холостого хода могут негативно сказаться на работе двигателя и его компонентов. Это может привести к проблемам с масляным насосом и попаданию в камеры сгорания различных смесей и недогоревших паров.

Специалисты отмечают, что короткий период холостого хода, около пяти минут, обычно безопасен для двигателя. Однако более длительное время на холостом ходе может создать серьезную нагрузку на двигатель.

Из-за этого эксперты рекомендуют прогревать мотор при незначительных нагрузках, что позволит ему быстрее "прийти в себя" и снизить уровень выбросов вредных веществ.

Кроме того, одним из недостатков системы дистанционного запуска является повышенный риск угона. Злоумышленникам достаточно небольшого времени, чтобы проникнуть в автомобиль и угнать его, особенно если двигатель запущен.

Это создает возможность для преступников вывезти автомобиль в безопасное место, где они могут продолжить свои действия, пока мотор работает, а затем выключить его после использования.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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