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Почему нельзя спать в автомобиле с включенным двигателем: подробный обзор

Эксперты рассказали, что будет, если лечь спать в заведенном автомобиле

1:03
Авто

Опытные водители чувствуют опасность ночлега в автомобиле, особенно если двигатель работает. Некоторые автолюбители утверждают, что это действие абсолютно безопасно.

Эксперты рассказали, что будет, если лечь спать в заведенном автомобиле
Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Зарубежные эксперты приняли решение прекратить дискуссию. Иногда возникают ситуации, когда необходимо переночевать в машине, особенно в холодное время года. Если такая необходимость возникает, рекомендуется предварительно прогреть салон, тщательно закрыв окна.

Однако категорически запрещено спать в автомобиле с включенным двигателем. Даже в современных автомобилях невозможно полностью избежать попадания выхлопных газов в салон, если двигатель работает всю ночь.

Опасные соединения могут проникнуть в салон из-за потоков воздуха, что может привести к отравлению угарным газом, а в крайнем случае — к летальному исходу.

Риск смерти зависит от концентрации угарного газа и состояния здоровья человека. Поэтому спать в автомобиле с работающим двигателем чрезвычайно опасно. Лучше всего прогреть салон и избегать этого риска.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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