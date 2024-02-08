Свой автомобиль vs. альтернативы: как выбрать наиболее экономичный вариант передвижения

Эксперты назвали выгоду между содержанием личного автомобиля, каршерингом и такси

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Подтверждено, что иметь свой автомобиль сопряжено с постоянными расходами. Согласно мнению экспертов, многие люди не умеют правильно расставлять приоритеты в этом вопросе, что часто приводит к необдуманным покупкам.

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Амортизация составляет 53% регулярных расходов автовладельцев, автострахование — 22%, а топливные расходы — всего лишь 13%.

Важно отметить, что в этих расчетах не учтены расходы на ремонт, сезонную замену резины, оплату парковки, штрафы и прочие неожиданные расходы.

Иметь личный автомобиль стоит тогда, когда владелец ежегодно проезжает не менее 20 тысяч километров. Современные городские условия делают такси самым экономически выгодным вариантом передвижения, по мнению экспертов.

Даже если возникает риск застрять в пробке, всегда есть возможность оставить автомобиль и воспользоваться другим видом транспорта для достижения цели.

Что касается каршеринга, аренда автомобиля пока не доступна для всех. Этот сервис имеет явные недостатки, так как пользователи относятся к автомобилю не так бережно, как к своему собственному, и, следовательно, не всегда поддерживают его в хорошем техническом состоянии.