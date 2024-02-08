Составлен топ-7 автомобилей, водители которых чаще всего превышают скорость

1:05 Your browser does not support the audio element. Авто

Эксперты из США подготовили список автомобилей, чьи водители чаще всего нарушают правила дорожного движения. Их анализ основан на данных о нарушениях скоростного режима, взятых из базы данных.

Фото: "Culfa şəhəri yol" by Azerbaijaniboy is licensed under CC BY-SA 4.0.

В ходе анализа было рассмотрено более 2,5 миллионов случаев. В среднем на каждую модель автомобиля приходилось 10,54% нарушений. Однако для топ-7 моделей этот показатель вырос до 20,49%.

Наиболее частыми нарушителями скоростного режима оказались водители Subaru WRX .

. На втором месте списка антирейтинга оказался хэтчбэк Volkswagen Golf GTI .

. Третье место заняли владельцы японского автомобиля Subaru Impreza .

. Чуть ниже в списке оказался седан четвёртого поколения ещё одной японской модели — Infiniti G37 .

. На пятом месте расположился американский автомобиль Dodge Dart .

. Шестое место в рейтинге занял Hyundai Veloster .

. Замыкает антирейтинг "мускулистый" автомобиль Dodge Challenger.