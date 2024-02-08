Составлен топ-7 автомобилей, водители которых чаще всего превышают скорость

Эксперты из США подготовили список автомобилей, чьи водители чаще всего нарушают правила дорожного движения. Их анализ основан на данных о нарушениях скоростного режима, взятых из базы данных.
В ходе анализа было рассмотрено более 2,5 миллионов случаев. В среднем на каждую модель автомобиля приходилось 10,54% нарушений. Однако для топ-7 моделей этот показатель вырос до 20,49%.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.