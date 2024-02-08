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Покупка на вторичном рынке: как определить неисправности в техническом состоянии автомобиля

Эксперты назвали 10 признаков плохого технического состояния автомобиля

1:52
Авто

Многие автолюбители выбирают машины на вторичном рынке автомобилей. В таких случаях крайне важно тщательно оценить техническое состояние автомобиля. Специалисты выделяют несколько признаков, которые могут указывать на возможные проблемы с подержанным транспортным средством.

Эксперты назвали 10 признаков плохого технического состояния автомобиля
Фото: Wikipedia by Anonymousfox36 is licensed under CC BY-SA 4.0

Первым признаком "проблемного" автомобиля являются повреждения кузова. Рекомендуется обратить внимание на состояние кузова, чтобы определить, был ли автомобиль в аварии.

Однако полагаться исключительно на данные о ДТП из базы не рекомендуется, поскольку далеко не все происшествия могут быть зарегистрированы. Другим признаком неудовлетворительного состояния автомобиля может быть наличие различных оттенков краски на кузове.

Третьим предупреждающим знаком для покупателя может быть наличие пленки, в которую завернут автомобиль. После ее удаления может потребоваться перекраска.

Также следует быть осторожным при покупке, если не все детали соответствуют заводской комплектации, даже если продавец утверждает об использовании только "оригинальных" запчастей. Черный дым из выхлопной трубы при работе двигателя также может свидетельствовать о проблемах.

Эксперты также рекомендуют быть осторожными с заявлениями о "неисправности кондиционера", так как это может означать его реальное неработоспособное состояние.

Слишком грязный или, наоборот, чрезмерно чистый двигатель также могут свидетельствовать о проблемах с транспортным средством, так как это может быть попыткой скрыть утечки или другие неисправности.

Если проблемы с коробкой передач возникают уже во время тест-драйва, то стоит отказаться от приобретения автомобиля. Небрежно собранный салон также может свидетельствовать о том, что автомобиль был восстановлен после аварии.

И, наконец, отказ продавца предоставить идентификационный номер автомобиля может быть последним признаком плохого технического состояния транспортного средства.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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