Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Daily Star: эксперты перечислили строгие штрафы на горнолыжных курортах
Ошибки в макияже, которые делают его неряшливым, а лицо - уставшим
Французский автогонщик Пьер Гасли рассказал, что прошлый год многому научил его команду
Токсиколог Водовозов заявил, что БАД содержат лекарственные препараты
Полковник Клупов: в этом году ВСУ не смогут проводить серьёзных наступлений
Зимний смузи из яблока, банана и киви: полезный напиток на кефире
Эти жуки питаются плодами и листьями растений
Визитка Путина 1990-х годов выставлена на аукцион за 44 тысячи рублей
Популяция речных рыб восстанавливается на 13% за десятилетие
В ГИБДД расказали, как можно легко узнать реальный пробег любого автомобиля

Как определить реальный пробег подержанного автомобиля и избежать мошенников

0:50
Авто

В современном мире увеличивается количество мошеннических схем, связанных с продажей подержанных автомобилей. Одним из наиболее распространенных способов обмана является изменение показаний одометра.

Как определить реальный пробег подержанного автомобиля и избежать мошенников
Фото: телеграмм канал ГИБДД России

Чтобы избежать попадания в сети мошенников, важно знать, как проверить реальный пробег автомобиля. Цифровые сервисы, такие как njcar. ru, могут помочь в этом, собирая информацию из различных баз данных. Однако, даже самые подробные отчеты не всегда гарантируют полную достоверность информации, поэтому также важно внимательно осмотреть автомобиль перед покупкой.

При выборе подержанного автомобиля стоит обращать внимание на износ деталей, состояние салона, педалей, тормозных дисков и колодок, чтобы сделать осознанный выбор и избежать покупки машины с завышенным пробегом.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Рассказываем, как замачивать семена, чтобы эффект положительно сказался на урожайности

При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.

В чём замачивать семена перед посевом
"Апокалипсис. Конец всему": в России описали сценарий прямого столкновения РФ и НАТО
В России описали сценарий войны России и НАТО
Почему туя желтеет: названы четыре главные причины - одна из них очень неожиданная
Громкое археологическое открытие: выяснилось, кто заразил Британию клопами
Сводка с фронта: в Авдеевке мощные удары ФАБ, российская РЭБ гасит Starlink Дмитрий Плотников "Апокалипсис. Конец всему": в России описали сценарий прямого столкновения РФ и НАТО Петр Ермилин Эксперт рассказал о трудностях в получении кредита на недвижимость в 2024 году Ирина Гусакова
Капустный пирог "Остановиться невозможно": готовим заливным способом за несколько минут
Как удобрять пионы, которые дарят яркость и аромат
Рассказываем о популярном и универсальном средстве для улучшения плодородия почвы
Рассказываем о популярном и универсальном средстве для улучшения плодородия почвы
Последние материалы
Токсиколог Водовозов заявил, что БАД содержат лекарственные препараты
Полковник Клупов: в этом году ВСУ не смогут проводить серьёзных наступлений
Зимний смузи из яблока, банана и киви: полезный напиток на кефире
Эти жуки питаются плодами и листьями растений
Визитка Путина 1990-х годов выставлена на аукцион за 44 тысячи рублей
Популяция речных рыб восстанавливается на 13% за десятилетие
Авдеевка "сломана", и положение дел у ВСУ даже хуже, чем в Артёмовске
Диетолог Соломатина назвала продукты, приготавливаемые в микроволновой печи, полезными
В РСТ рассказали о повышении доходов и расходов российских гостиниц
Как обеспечить бесперебойную работу дворников автомобиля и продлить их срок службы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников