В ГИБДД расказали, как можно легко узнать реальный пробег любого автомобиля

Как определить реальный пробег подержанного автомобиля и избежать мошенников

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В современном мире увеличивается количество мошеннических схем, связанных с продажей подержанных автомобилей. Одним из наиболее распространенных способов обмана является изменение показаний одометра.

Фото: телеграмм канал ГИБДД России

Чтобы избежать попадания в сети мошенников, важно знать, как проверить реальный пробег автомобиля. Цифровые сервисы, такие как njcar. ru, могут помочь в этом, собирая информацию из различных баз данных. Однако, даже самые подробные отчеты не всегда гарантируют полную достоверность информации, поэтому также важно внимательно осмотреть автомобиль перед покупкой.

При выборе подержанного автомобиля стоит обращать внимание на износ деталей, состояние салона, педалей, тормозных дисков и колодок, чтобы сделать осознанный выбор и избежать покупки машины с завышенным пробегом.