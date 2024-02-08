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Секреты идеальных дворников: как избежать скрипа и полос на стекле

Как обеспечить бесперебойную работу дворников автомобиля и продлить их срок службы

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Авто

Чтобы обеспечить бесперебойную работу и продлить срок службы дворников автомобиля, необходимо регулярно проверять их состояние и проводить профилактические мероприятия.

Как обеспечить бесперебойную работу дворников автомобиля и продлить их срок службы
Фото: Wikipedia by Wesha

Проверка пружин, которые прижимают дворники к стеклу, и замена их в случае ослабления может предотвратить пропуски и полосы на стекле. Важно также следить за креплениями и при необходимости заменить поводки. Регулярная чистка дворников от песка и пыли поможет продлить срок службы резиновых элементов, а нанесение средства против обледенения в зимний период сделает их более эффективными.

Не забывайте также поддерживать бачок омывателя заполненным незамерзающей жидкостью, чтобы предотвратить повреждения как дворников, так и лобового стекла.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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