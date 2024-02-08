Правила перевозки детей в России: что каждый водитель должен знать

Правила перевозки детей в России: что изменилось в 2024 году

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Правила перевозки детей в России в 2024 году остались без изменений по сравнению с предыдущими годами. Они продолжают регулироваться разделом 22 Правил Дорожного Движения (ПДД), который последний раз изменялся в 2017 году.

Фото: openverse by European Cyclists' Federation is licensed under CC BY 2.0.

Для детей старше 12 лет допускается использование стандартного ремня безопасности, но только на следующий день после их 12-летия.

Дети в возрасте от 7 до 11 лет должны использовать специальные автокресла или бустеры, соответствующие их росту и весу.

Дети до семи лет должны перевозиться только в специальных креслах или автолюльках, удовлетворяющих их физическим параметрам и имеющих сертификат безопасности.

Важно, чтобы водители не экономили на безопасности детей и выбирали устройства в соответствии с их возрастом и физическими характеристиками.