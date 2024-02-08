Правила перевозки детей в России: что каждый водитель должен знать

Правила перевозки детей в России в 2024 году остались без изменений по сравнению с предыдущими годами. Они продолжают регулироваться разделом 22 Правил Дорожного Движения (ПДД), который последний раз изменялся в 2017 году.
Для детей старше 12 лет допускается использование стандартного ремня безопасности, но только на следующий день после их 12-летия.
Дети в возрасте от 7 до 11 лет должны использовать специальные автокресла или бустеры, соответствующие их росту и весу.
Дети до семи лет должны перевозиться только в специальных креслах или автолюльках, удовлетворяющих их физическим параметрам и имеющих сертификат безопасности.
Важно, чтобы водители не экономили на безопасности детей и выбирали устройства в соответствии с их возрастом и физическими характеристиками.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.