Шокирующие результаты: правда ли, что ваша омывающая жидкость может навредить человеку

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Исследование, проведенное аналитиками издания "Слово и Дело" совместно с автоэкспертом, попыталось разобраться в вопросе о вредности омывающей жидкости на основе метилового спирта. В ходе исследования выяснилось, что метиловый спирт, хотя и используется в промышленности, но может представлять опасность для автомобильных систем.

Эксперты назвали главную опасность "незамерзайки" за 200 рублей: угроза для здоровья
Фото: Wikipedia by Hamedog is licensed under CC BY-SA 3.0

Большинство экспертов считают, что использование омывающей жидкости на основе метилового спирта небезопасно, несмотря на его более низкую стоимость. Однако некоторые автоэксперты, включая Сергея Асланяна, считают, что при правильном использовании эта жидкость не может представлять серьезной угрозы для автомобилей.

Однако следует помнить, что употребление такой жидкости может быть крайне опасным для человека и даже запрещено законодательством в некоторых странах.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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