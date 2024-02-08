Морозная авария: как спасти машину от отказа в холод

Автоэксперт Херсин: что делать, если машина не заводится в мороз

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Автоэксперт Алексей Херсин поделился с изданием iReactor причинами, по которым автомобиль может не завестись в мороз, а также дал советы по реанимации аккумулятора в период холодов.

Он рекомендует начать с проверки качества соединения клемм аккумулятора и, при необходимости, затянуть их рожковым ключом. Если это не помогает, аккумулятор можно попытаться "согреть", оставив его в теплом месте на некоторое время или включив фары на несколько секунд. В крайнем случае, можно воспользоваться "прикуриванием" или запустить автомобиль "с толкача".

Тем не менее, в случае форс-мажорных ситуаций всегда можно обратиться за помощью к платным специалистам.