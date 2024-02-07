Хитрости мошенников при покупке авто: как не стать жертвой

Эксперт Архиреев: как избежать мошенничества при покупке автомобиля

0:39 Your browser does not support the audio element. Авто

Виталий Архиреев, автоэксперт и главный редактор издания "Автоброкер Клуб", предупреждает о распространенных схемах мошенничества при покупке автомобиля. Одна из них — привлечение клиентов с заниженными ценами на автомобили, за которыми на самом деле скрываются более дорогие варианты.

Фото: openverse by Lucinho Photography is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Другая схема включает предварительные договоры и предоплату за авто по выгодной цене, после чего покупатель сталкивается с нереальным описанием или плохим техническим состоянием машины.

Чтобы избежать подобных ситуаций, рекомендуется обращаться только в автосалоны официальных дилеров и заранее изучать прайс-листы на сайте производителя.