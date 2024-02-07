Хитрости мошенников при покупке авто: как не стать жертвой

Виталий Архиреев, автоэксперт и главный редактор издания "Автоброкер Клуб", предупреждает о распространенных схемах мошенничества при покупке автомобиля. Одна из них — привлечение клиентов с заниженными ценами на автомобили, за которыми на самом деле скрываются более дорогие варианты.
Другая схема включает предварительные договоры и предоплату за авто по выгодной цене, после чего покупатель сталкивается с нереальным описанием или плохим техническим состоянием машины.
Чтобы избежать подобных ситуаций, рекомендуется обращаться только в автосалоны официальных дилеров и заранее изучать прайс-листы на сайте производителя.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.