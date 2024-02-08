Как китайские автомобили превращаются в недвижимость после аварии: реальные риски и возможные выходы

После серьезного ДТП китайские автомобили Lixiang требуют сложного восстановления

1:07 Your browser does not support the audio element. Авто

Портал Autonews провел анализ сложности восстановления китайских автомобилей Lixiang после серьезного ДТП. При активации подушек безопасности электроника переводит автомобиль в аварийный режим, что затрудняет его возобновление. Однако, это явление наблюдается не только у электромобилей, но и у машин с традиционными моторами.

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Для того чтобы возможно было восстановить Lixiang после аварии, необходимо провести диагностику повреждений и заменить неисправные компоненты. Затем требуется привязка агрегатов к общему блоку управления, что может быть сложно из-за недостатка соответствующего оборудования и квалифицированных специалистов за пределами Китая.

Вариантом решения проблемы может быть установка блока управления от другого автомобиля, хотя это может привести к потере части функционала. Оригинальный блок управления может быть перепрошит и привязан к автомобилю, но этот процесс может занять месяцы. В общем, ремонт Lixiang может оказаться более дорогим и длительным, чем ремонт других китайских автомобилей, но все же более быстрым и дешевым, чем ремонт иномарок премиум-класса.