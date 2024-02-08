Портал Autonews провел анализ сложности восстановления китайских автомобилей Lixiang после серьезного ДТП. При активации подушек безопасности электроника переводит автомобиль в аварийный режим, что затрудняет его возобновление. Однако, это явление наблюдается не только у электромобилей, но и у машин с традиционными моторами.
Для того чтобы возможно было восстановить Lixiang после аварии, необходимо провести диагностику повреждений и заменить неисправные компоненты. Затем требуется привязка агрегатов к общему блоку управления, что может быть сложно из-за недостатка соответствующего оборудования и квалифицированных специалистов за пределами Китая.
Вариантом решения проблемы может быть установка блока управления от другого автомобиля, хотя это может привести к потере части функционала. Оригинальный блок управления может быть перепрошит и привязан к автомобилю, но этот процесс может занять месяцы. В общем, ремонт Lixiang может оказаться более дорогим и длительным, чем ремонт других китайских автомобилей, но все же более быстрым и дешевым, чем ремонт иномарок премиум-класса.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.