Как китайские автомобили превращаются в недвижимость после аварии: реальные риски и возможные выходы

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После серьезного ДТП китайские автомобили Lixiang требуют сложного восстановления

1:07
Авто

Портал Autonews провел анализ сложности восстановления китайских автомобилей Lixiang после серьезного ДТП. При активации подушек безопасности электроника переводит автомобиль в аварийный режим, что затрудняет его возобновление. Однако, это явление наблюдается не только у электромобилей, но и у машин с традиционными моторами.

После серьезного ДТП китайские автомобили Lixiang требуют сложного восстановления
Фото: openverse by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC BY 4.0

Для того чтобы возможно было восстановить Lixiang после аварии, необходимо провести диагностику повреждений и заменить неисправные компоненты. Затем требуется привязка агрегатов к общему блоку управления, что может быть сложно из-за недостатка соответствующего оборудования и квалифицированных специалистов за пределами Китая.

Вариантом решения проблемы может быть установка блока управления от другого автомобиля, хотя это может привести к потере части функционала. Оригинальный блок управления может быть перепрошит и привязан к автомобилю, но этот процесс может занять месяцы. В общем, ремонт Lixiang может оказаться более дорогим и длительным, чем ремонт других китайских автомобилей, но все же более быстрым и дешевым, чем ремонт иномарок премиум-класса.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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