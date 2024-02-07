Бензин на самом деле может убить ваш автомобиль: вот почему

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Auto. mail.ru предупреждает водителей о рисках, связанных с использованием топлива с низким октановым числом, не рекомендованным производителем. Низкое октановое число может привести к детонации, когда горючая смесь воспламеняется до искры от свечи, что может нанести серьезные повреждения двигателю. Особенно страдают форсированные двигатели, для которых рекомендуется использование топлива с более высоким октановым числом.

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Даже инжекторные двигатели могут подвергнуться износу при быстром ускорении и езде на высоких оборотах из-за использования неподходящего топлива. Для предотвращения этого рекомендуется выбирать плавный стиль вождения и удерживать обороты двигателя в определенных пределах. Важно использовать только топливо, рекомендованное производителем, чтобы продлить срок службы двигателя и избежать серьезных проблем.