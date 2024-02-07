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Китайские седаны бьют всех: новые модели, которые удивят вас

Эксперты назвали 8 лучших седанов на российком рынке: Omoda в лидерах

1:09
Авто

С выходом корейских и японских автопроизводителей с российского рынка седанов возникла нехватка предложений, но ситуация начала меняться в 2023 году с приходом китайских брендов, представивших новые модели. Седаны от китайских производителей стали доступной и достойной альтернативой кроссоверам, благодаря своим выгодным ценам и обширному списку функций.

Эксперты назвали 8 лучших седанов на российком рынке: Omoda в лидерах
Фото: официальный сайт Omoda

Несколько значимых моделей, представленных на российском рынке, включают Omoda S5 и Omoda S5 GT, оснащенные различными двигателями и привлекательным дизайном. Geely Emgrand также привлекает внимание как самая доступная модель китайской марки в России. Kaiyi E5, производимый в Калининграде, предлагает надежный турбомотор по привлекательной цене.

Другие примеры включают BAIC U5 Plus, Chery Arrizo 8, Changan Alsvin и Changan Lamore, представляющие разнообразие китайских седанов на рынке. Эти модели демонстрируют, что китайские производители активно укрепляют свое присутствие в сегменте седанов в России, предлагая автомобили с хорошим соотношением цена/качество.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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