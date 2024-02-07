Избегайте ржавчины: названы машины с наибольшей склонностью к коррозии, лидирует одна страна-производитель

Коррозия является распространенной проблемой для большинства автомобилей, но некоторые модели подвержены этой проблеме более остро.
В соответствии с данными специалистов, некоторые автомобили более склонны к появлению ржавчины, чем другие.
На вершине списка неблагополучных моделей оказались российские автомобили Lada Granta и Kalina, а также российско-японская Datsun on-DO. Одним из преимуществ этих автомобилей является их относительно низкая стоимость. Однако их значительным недостатком является склонность к ржавлению, что связано с использованием дешёвых материалов для снижения затрат.
Также в число автомобилей, склонных к быстрой коррозии, вошли российские внедорожники Lada 4x4 и УАЗ Патриот, а также корейские автомобили Chevrolet Lanos и Daewoo Nexia, а также среднеразмерный европейский автомобиль Ford Mondeo.
Список антирейтинга завершили модели Ssang Yong Actyon и Mitsubishi Pajero.
Во всех перечисленных автомобилях использовалось "слабое" железо, склонное к коррозии, что еще усугубилось отсутствием антикоррозийного защитного слоя.
Жимолость будет обильно плодоносить, если правильно за ней ухаживать.