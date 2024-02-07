Избегайте ржавчины: названы машины с наибольшей склонностью к коррозии, лидирует одна страна-производитель

Эксперты перечислили автомобили, наиболее подверженные коррозии

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Коррозия является распространенной проблемой для большинства автомобилей, но некоторые модели подвержены этой проблеме более остро.

Фото: openverse by crash71100 is licensed under CC0 1.0.

В соответствии с данными специалистов, некоторые автомобили более склонны к появлению ржавчины, чем другие.

На вершине списка неблагополучных моделей оказались российские автомобили Lada Granta и Kalina, а также российско-японская Datsun on-DO. Одним из преимуществ этих автомобилей является их относительно низкая стоимость. Однако их значительным недостатком является склонность к ржавлению, что связано с использованием дешёвых материалов для снижения затрат.

Также в число автомобилей, склонных к быстрой коррозии, вошли российские внедорожники Lada 4x4 и УАЗ Патриот, а также корейские автомобили Chevrolet Lanos и Daewoo Nexia, а также среднеразмерный европейский автомобиль Ford Mondeo.

Список антирейтинга завершили модели Ssang Yong Actyon и Mitsubishi Pajero.

Во всех перечисленных автомобилях использовалось "слабое" железо, склонное к коррозии, что еще усугубилось отсутствием антикоррозийного защитного слоя.