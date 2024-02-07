Шины и безопасность: почему новые не всегда лучше старых

Автоэксперты назвали опасные свойства шин

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Единственным местом, где автомобиль непосредственно взаимодействует с дорожным покрытием, являются шины. От их состояния зависит управляемость автомобиля и, следовательно, безопасность его пассажиров.

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Использование неподходящих шин может представлять опасность. По мнению экспертов, новые шины не всегда являются лучшим выбором. Это объясняется тем, что на поверхности шин может оставаться заводская смазка, что может привести к проблемам с управлением даже на сухой дороге.

Для полного удаления смазки с поверхности шин требуется проехать на автомобиле не менее тысячи километров.

Опасность представляют и старые шины. Покрышка с изношенным протектором может быть повреждена даже маленьким камнем. Кроме того, управление автомобилем на изношенных шинах во время дождя становится чрезвычайно затруднительным.

Универсальные шины также не являются универсальным решением. В жаркую погоду они могут быть слишком мягкими, а в холодную — слишком жёсткими.