Экспертное мнение: какие автомобили можно не прогревать в холодную погоду

Какие автомобили не требуют прогрева мотора

1:29 Your browser does not support the audio element. Авто

С приходом холодов возникает вопрос о необходимости прогрева двигателя автомобиля после его запуска.

Фото: Wikipedia by Huhu Uet is licensed under CC BY-SA 3.0

Однако эксперты утверждают, что некоторые автомобили можно освободить от этой процедуры.

В список таких автомобилей входит LADA Vesta. Специалисты утверждают, что двигатель этого автомобиля способен выдержать несколько холодных запусков, поэтому можно обойтись без тщательного прогрева.

Аналогичные характеристики имеют двигатели Gamma объемом 1,4 и 1,6 литра, устанавливаемые в KIA Rio и Hyundai Solaris. Их особый метод сборки повышает надежность, упрощает ремонт и уменьшает износ в таких условиях.

Тем не менее, следует помнить о качественном моторном масле, которое обеспечивает безопасный запуск даже при сильных морозах.

Однако если электроника настроена на запуск ДВС до -27 градусов, то не стоит рассчитывать, что автомобиль заведется в -40. Такая ситуация не касается локальных моделей в России, а также некоторых импортных экземпляров, как Volvo XC90.

Необходимо помнить, что дизельные двигатели прогреваются дольше, чем бензиновые, и что такой двигатель запустится без труда только при наличии топлива, которое подается насосом. Среди дизельных двигателей самые надёжные у кроссовера Renault Duster и Toyota Land Cruiser 200.