Революционный подход: ИИ анализирует водителей и автомобили на предмет опасности

Создан искусственный интеллект, который способен выявлять опасных водителей

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Группа международных специалистов разработала алгоритм искусственного интеллекта (ИИ), предназначенный для выявления потенциально опасных водителей.

Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

По заявлению создателей, этот новый алгоритм безошибочно определит лиц, управляющих автомобилем, и способных представлять опасность для окружающих.

Искусственный интеллект проходит проверку как водителей, так и транспортных средств. Проект разработан специалистами из Мельбурнского университета и Университета Малайя.

Изначально австралийскими и малайзийскими учеными была создана программа, которая способна определять номера транспортных средств даже при неблагоприятных погодных условиях.

С последующим усовершенствованием технологии появилась возможность разработать ИИ, который анализирует как транспортное средство, так и его водителя.

Алгоритм определения опасности водителя основывается на определенных параметрах. Например, использование смартфона за рулем, сонливость и игнорирование ремней безопасности считаются недопустимыми действиями.

Более того, ИИ оценивает опасность маневров, выполненных водителями.