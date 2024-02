Революционный подход: ИИ анализирует водителей и автомобили на предмет опасности

Your browser does not support the audio element.

Группа международных специалистов разработала алгоритм искусственного интеллекта (ИИ), предназначенный для выявления потенциально опасных водителей.

Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository