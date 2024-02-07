Революционный подход: ИИ анализирует водителей и автомобили на предмет опасности

Группа международных специалистов разработала алгоритм искусственного интеллекта (ИИ), предназначенный для выявления потенциально опасных водителей.
По заявлению создателей, этот новый алгоритм безошибочно определит лиц, управляющих автомобилем, и способных представлять опасность для окружающих.
Искусственный интеллект проходит проверку как водителей, так и транспортных средств. Проект разработан специалистами из Мельбурнского университета и Университета Малайя.
Изначально австралийскими и малайзийскими учеными была создана программа, которая способна определять номера транспортных средств даже при неблагоприятных погодных условиях.
С последующим усовершенствованием технологии появилась возможность разработать ИИ, который анализирует как транспортное средство, так и его водителя.
Алгоритм определения опасности водителя основывается на определенных параметрах. Например, использование смартфона за рулем, сонливость и игнорирование ремней безопасности считаются недопустимыми действиями.
Более того, ИИ оценивает опасность маневров, выполненных водителями.
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