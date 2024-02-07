Как состояние свечей зажигания помогает выявить проблемы с двигателем: экспертное руководство

Эксперты рассказали, на какие неисправности указывает состояние свечей зажигания

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Эксперты поделились информацией о том, как по состоянию свечей зажигания можно выявить проблемы с двигателем внутреннего сгорания.

Фото: https://vehq.com/

Согласно мнению специалистов, неисправности двигателя отразятся на состоянии свечей зажигания.

Если на поверхности свечи обнаруживается нагар, а двигатель запускается с трудом или работает нестабильно, это может указывать на неправильную настройку зажигания или слишком концентрированную смесь воздуха и топлива. Серо-белая пыль на свече указывает на слишком бедную смесь топлива и воздуха, что может привести к перегреву или прогоранию выпускных клапанов.

Признак налета масла свидетельствует о попадании моторного масла, которое может застывать при высоких температурах. Причиной этого может быть ряд факторов, включая небольшие трещины в корпусе двигателя.

Красно-бурый налет говорит о высоком содержании присадок в топливе или использовании некачественного топлива. Сильный налет также указывает на проникновение масла в цилиндр и его сгорание на электродах свечи зажигания. Этому могут также способствовать повышенный расход топлива и появление синего дыма.

В случае отсутствия неисправностей свеча зажигания имеет желтоватый или коричневый оттенок.