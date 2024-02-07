Вопреки продвинутому техническому развитию XXI века, инженерам и производителям автомобилей так и не удалось придумать альтернативу ручному тормозу.
Хотя существует замена в виде автоматической коробки передач, ручник остаётся неизменным элементом в большинстве автотранспортных средств. Эксперты настоятельно рекомендуют использовать ручник, так как это значительно снижает нагрузку на стопор.
Однако у ручного тормоза есть свои недостатки: неправильное использование может привести к проблемам с его функциональностью. Специалисты советуют следить за количеством щелчков при поднятии рычага.
В нормальном состоянии ручного тормоза и его тросиков количество щелчков не превышает пяти. Однако при начале износа этот показатель может увеличиваться из-за плохого натяжения тросиков, что позволяет поднимать рычаг выше.
Наличие дополнительных щелчков не всегда является признаком необходимости серьёзного ремонта. Ручной тормоз можно отрегулировать, подтянув стальные тросики. Некоторые владельцы автомобилей предпочитают устанавливать три щелчка летом и шесть зимой.
Жимолость будет обильно плодоносить, если правильно за ней ухаживать.