Мастерим безопасность на дороге: регулировка ручного тормоза для идеального контроля

Как правильно настроить ручной тормоз: советы автоэкспертов

1:09 Your browser does not support the audio element. Авто

Вопреки продвинутому техническому развитию XXI века, инженерам и производителям автомобилей так и не удалось придумать альтернативу ручному тормозу.

Фото: openverse by owaief89 is licensed under CC BY-NC 2.0

Хотя существует замена в виде автоматической коробки передач, ручник остаётся неизменным элементом в большинстве автотранспортных средств. Эксперты настоятельно рекомендуют использовать ручник, так как это значительно снижает нагрузку на стопор.

Однако у ручного тормоза есть свои недостатки: неправильное использование может привести к проблемам с его функциональностью. Специалисты советуют следить за количеством щелчков при поднятии рычага.

В нормальном состоянии ручного тормоза и его тросиков количество щелчков не превышает пяти. Однако при начале износа этот показатель может увеличиваться из-за плохого натяжения тросиков, что позволяет поднимать рычаг выше.

Наличие дополнительных щелчков не всегда является признаком необходимости серьёзного ремонта. Ручной тормоз можно отрегулировать, подтянув стальные тросики. Некоторые владельцы автомобилей предпочитают устанавливать три щелчка летом и шесть зимой.