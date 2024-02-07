Как правильно эксплуатировать автомобиль в мороз. Руководствуйтесь этими правилами от эксперта, и проблем не будет

Автоэксперт Уткина рассказала об особенностях эксплуатации машины в мороз

1:54 Your browser does not support the audio element. Авто

В мороз автомобиль испытывает повышенные нагрузки — низкие температуры негативно влияют на работу многих систем и механизмов авто. Из-за хрупкости материалов при морозе также возрастает риск поломок.

Фото: openverse by Steve A Johnson is licensed under CC BY 2.0

Поэтому к эксплуатации авто зимой нужно подходить максимально ответственно и бережно, рассказывает Pravda.Ru директор по коммуникациям ГК "АвтоСпецЦентр" Анна Уткина.

"Перед поездкой в мороз автовладельцу следует тщательно подготовить авто к предстоящим испытаниям. Необходимо проверить уровень и плотность охлаждающей жидкости, при необходимости залить "незамерзайку". Важно также проверить заряд аккумулятора и при возможности зарядить его до максимума", — отмечает эксперт.

Обязательной является замена летних эксплуатационных жидкостей на зимние аналоги, рассчитанные на работу в суровых погодных условиях.

Конечно, перед поездкой следует установить зимние шины с соответствующим протектором. Немаловажно проверить состояние щёток стеклоочистителей и убедиться в исправности обогревательной и отопительной системы автомобиля.

При управлении авто в мороз также есть ряд особенностей.

Необходимо трогаться с места и разгоняться предельно плавно, не допуская пробуксовки колёс.

Следует избегать резких ускорений и экстренных торможений.

Также при поворотах и перестроениях желательно заблаговременно снижать скорость.

Важно выдерживать увеличенную дистанцию для безопасного торможения на скользкой зимней дороге.

Стоит отметить, что большинство современных автомобилей рассчитаны на стабильную эксплуатацию при температурах до -25°С. Движение в более суровых условиях возможно, но риск отказов при этом существенно возрастает. Поэтому при температуре ниже -30°С эксплуатация автомобиля без специальной адаптации не рекомендуется.