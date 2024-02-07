Уникальные особенности нового Lada Aura: автоэксперт раскрыл секреты комфорта и производительности

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Автоэксперт Кадаков обнародовал три ключевых преимущества удлиненного седана Lada Aura

0:34
Авто

Максим Кадаков, главный редактор издания "За рулем", выделил три преимущества удлиненного седана Lada Aura, начало производства которого запланировано на III квартал 2024 года.

Автоэксперт Кадаков обнародовал три ключевых преимущества удлиненного седана Lada Aura
Фото: АвтоВАЗ

По мнению Кадакова, мотор Lada Aura отлично сочетается с вариатором, обеспечивая плавное и уверенное движение в типичном для большинства водителей темпе.

Он также отметил простор в салоне для пассажиров заднего ряда и высокий уровень комфорта по сравнению с Lada Vesta, аргументируя это улучшенной шумоизоляцией и увеличенной колесной базой.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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