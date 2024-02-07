Уникальные особенности нового Lada Aura: автоэксперт раскрыл секреты комфорта и производительности

Автоэксперт Кадаков обнародовал три ключевых преимущества удлиненного седана Lada Aura

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Максим Кадаков, главный редактор издания "За рулем", выделил три преимущества удлиненного седана Lada Aura, начало производства которого запланировано на III квартал 2024 года.

Фото: АвтоВАЗ

По мнению Кадакова, мотор Lada Aura отлично сочетается с вариатором, обеспечивая плавное и уверенное движение в типичном для большинства водителей темпе.

Он также отметил простор в салоне для пассажиров заднего ряда и высокий уровень комфорта по сравнению с Lada Vesta, аргументируя это улучшенной шумоизоляцией и увеличенной колесной базой.