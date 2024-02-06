Китайские автомобили в России: скоро столкнетесь с неожиданными проблемами в сервисе

Автосервисы готовятся к росту китайских автомобилей на российском рынке: нехватка запчастей и вызовы обслуживания

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С ростом популярности китайских автомобилей на российском рынке автосервисы готовятся к вызовам в обслуживании.

Исследование сети автосервисов Fit Service указывает на то, что владельцы китайских машин могут столкнуться с нехваткой деталей, так как некоторые бренды приходят на рынок без открытия собственных дилерских центров.

Это означает, что автовладельцам придется искать поддержку в независимых сервисах, где могут возникнуть сложности с доступом к инструкциям и каталогам запчастей. Автосервисам придется адаптироваться к этой ситуации, включая заведение специализированного оборудования и персонала для обработки и поиска подходящих запчастей.