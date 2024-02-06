Поднебесная в атаке: как китайские автомобили покорили российский рынок, вытеснив лидеров

Китайские автомобили продолжают доминировать на российском рынке, особенно в сегменте кроссоверов и внедорожников. В январе 2024 года Haval Jolion стал лидером среди SUV, а LADA Niva Legend заняла третье место.
Несмотря на массовый приход китайских брендов на рынок, российские модели, такие как LADA Niva, продолжают пользоваться популярностью благодаря своей истории, надежности и доступной цене.
Эксперты отмечают, что внедорожники и кроссоверы остаются наиболее востребованным классом автомобилей в России, а часть покупателей предпочитает оставаться верными отечественным брендам.
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