Поднебесная в атаке: как китайские автомобили покорили российский рынок, вытеснив лидеров

Китайские автомобили уверенно ведут себя на российском рынке: лидерство Haval и возвращение LADA Niva

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Китайские автомобили продолжают доминировать на российском рынке, особенно в сегменте кроссоверов и внедорожников. В январе 2024 года Haval Jolion стал лидером среди SUV, а LADA Niva Legend заняла третье место.

Фото: Openverse by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC BY-SA 4.0

Несмотря на массовый приход китайских брендов на рынок, российские модели, такие как LADA Niva, продолжают пользоваться популярностью благодаря своей истории, надежности и доступной цене.

Эксперты отмечают, что внедорожники и кроссоверы остаются наиболее востребованным классом автомобилей в России, а часть покупателей предпочитает оставаться верными отечественным брендам.