Китайцы захватывают российский рынок автомобилей: Haval с шокирующей долей спроса!

Китайские автомобильные бренды продолжают уверенно продвигаться на российском рынке. В 2023 году Haval стал лидером с долей спроса 9,2%, превзойдя Chery, которая была фаворитом года 2022.
Другие популярные бренды включают Changan, Geely и Omoda. Общее количество китайских марок на рынке достигло 29, а продажи всех китайских автомобилей впервые в истории превысили полмиллиона единиц в год.
При этом количество шоурумов китайских брендов также значительно увеличилось, что свидетельствует о растущем интересе китайских автомобилей со стороны потребителей в России.
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