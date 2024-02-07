Китайцы захватывают российский рынок автомобилей: Haval с шокирующей долей спроса!

Китайские бренды доминируют на российском авторынке: Haval стал лидером, Chery смещен на второе место

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Китайские автомобильные бренды продолжают уверенно продвигаться на российском рынке. В 2023 году Haval стал лидером с долей спроса 9,2%, превзойдя Chery, которая была фаворитом года 2022.

Фото: commons.wikimedia.org by Jengtingchen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Другие популярные бренды включают Changan, Geely и Omoda. Общее количество китайских марок на рынке достигло 29, а продажи всех китайских автомобилей впервые в истории превысили полмиллиона единиц в год.

При этом количество шоурумов китайских брендов также значительно увеличилось, что свидетельствует о растущем интересе китайских автомобилей со стороны потребителей в России.